Wraakvader Mario Haazen is nog niet van justitie af

Tegen Mario Haazen is zes jaar cel geëist

EINDHOVEN - Justitie heeft donderdagochtend bekend gemaakt dat ze in hoger beroep gaat tegen de uitspraak in de zaak van Mario Haazen. Haazen mishandelde de 47-jarige oud-TBS'er Jack S. met een schop. Hiervoor kreeg Haazen tien maanden cel opgelegd, terwijl er zes jaar was geëist.





Justitie gaf gelijk na de uitspraak al aan 'zeer teleurgesteld te zijn in de uitspraak van de rechter.' Zij verdenkt Haazen namelijk van poging tot moord en niet van poging tot doodslag. Volgens het OM ging Haazen bewust achter de man aan om hem te vermoorden.