Helmond Sport 'kan verrassen' en NAC moet 'goede eerste stap zetten' vanavond in play-offs

BREDA/HELMOND - Huisanalist Anthony Lurling kijkt met veel vertrouwen uit naar de wedstrijden van NAC en Helmond Sport donderdagavond in de halve finale van de play-offs voor een plek in de eredivisie. NAC heeft volgens de oud-speler van de club zeker kansen uit tegen FC Volendam. En Helmond Sport zou tegen Roda JC volgens hem zomaar kunnen verrassen.

NAC moet in de uitwedstrijd in Volendam in elk geval scoren. Zodat ze het vervolgens zondag thuis kunnen afmaken. En hoewel Helmond Sport thuis tegen eredivisonist Roda JC de underdog is, ligt de druk volgens Lurling volledig bij de eredivisionist uit Limburg. "Hier moet Helmond Sport van profiteren", zegt hij.

De Helmonders hebben in de afgelopen dubbele wedstrijd tegen Almere City laten zien een echt team te zijn. En dat is ‘vreemdelingenlegioen’ Roda JC wat hem betreft juist niet.



'Frank en vrij'

In de winterstop heeft Roda JC heel veel nieuwe spelers aangetrokkken. Daarbij rommelt het binnen de club volgens Lurling. Omstandigheden waarvan Helmond Sport zomaar zou kunnen profiteren als ze donderdag maar ‘frank en vrij’ het veld ingaan.

Na twee seizoenen Jupiler League snakt heel Breda volgens Lurling naar een terugkeer van NAC in de eredivisie. Maar datzelfde geldt volgens de oud-speler ook voor FC Volendam. "Zij willen ook al jaren terug, maar ze stranden steeds in de play-offs."

Goede stap zetten

En als het aan Lurling ligt, blijft dit in elk geval nog een jaartje zo. Daarvoor moet NAC donderdagavond in de uitwedstrijd een goede eerste stap zetten.