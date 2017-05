Elf auto's, 20.000 sigaretten en duizenden euro's in beslag genomen tijdens 'patsercontrole'

Er werden 20.000 sigaretten in beslag genomen. (Foto: Tom van der Put/SQ Vision)

BREDA - Tijdens de zogenoemde 'patsercontrole' die woensdag plaatsvond op het Dr. Jan Ingen Houszplein in Breda zijn elf auto's, 20.000 sigaretten en is 3000 euro in beslag genomen. Er werd bijna 15.000 euro aan achterstallige schulden geïnd. Bij de controle waren politie, douane, de gemeente en de Belastingdienst betrokken.

De agenten controleerden 146 voertuigen en schreven 47 bekeuringen uit. Onder meer vanwege gladde banden, een gemiste APK en het ontbreken van een kinderzitje. Twee mensen hadden teveel gedronken. Opvallend was dat negen mensen hun autogordel niet droegen.



'Hit'

De focus bij de controle lag op automobilisten die zich verplaatsten via doorgaande wegen om en nabij het Dr. Jan Ingen Houszplein. Met een camera werd het verkeer op deze doorgaande wegen gescand. Bij een 'hit' vond een controle plaats.



De sociale dienst begint zes onderzoeken in verband met mogelijk zwart werk. Tien voertuigen met een buitenlands kenteken krijgen een naheffing van zeker 1500 euro omdat ze te lang met dat kenteken rondreden.