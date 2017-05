'Veroordeelde terrorist maakte alleen maar selfies op Volkel'

VOLKEL - De veroordeelde terrorist die op luchtmachtbasis Volkel werd opgepakt, maakte alleen maar selfies met F16's omdat hij onder de indruk was van de straaljagers. Dat heeft zijn advocaat aan Omroep Gelderland laten weten.

"Jongens van die leeftijd maken overal selfies van", laat de advocaat namens haar cliënt aan de omroep weten. "En F16's en dat soort materieel vinden ze stoer." De man maakte foto's en filmpjes op de vliegbasis terwijl hij daar aan het werk was. RTL Nieuws meldde woensdag dat de man werd aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terrorisme.



Waïl el A. uit Arnhem werd vorige week gearresteerd en twee dagen later weer vrijgelaten. Justitie zegt geen aanwijzingen te hebben dat de man zich schuldig maakte aan een strafbaar feit.



Voorbereiden terreur

RTL Nieuws bestrijdt dit en zegt dat de man is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van terreur, nadat duidelijk werd dat hij een veroordeelde terrorist is. "Dat staat voor ons als een paal boven water. Dat is een vaststaand feit", aldus RTL Nieuws.



El A. kreeg twee jaar gevangenisstraf, nadat hij in 2015 afreisde naar de Turks-Syrische grens om zich aan te sluiten bij een terreurorganisatie. Hij is sinds een paar maanden weer vrij.



Invallen

De man maakte deel uit van een groep mensen die graafwerkzaamheden doen op Volkel. Hij viel in voor iemand die ziek was gewornde, liet defensie woensdag weten.