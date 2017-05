Varkensboeren verdienen geen cent en gaan toch door met hun bedrijf

EINDHOVEN - Met het houden van varkens valt geen fatsoenlijk belegde boterham te verdienen. Stoppen? Nee, de meeste varkensboeren gaan gewoon door. En dat terwijl de meeste varkensboeren een gemiddeld inkomen hebben van onder de armoedegrens van 22.000 euro.

Omdat er volgens D66 veel onduidelijkheid was over de financiële positie van boeren in Noord-Brabant, gaf de politieke partij aan Wageningen Universiteit opdracht onderzoek te doen. Uit dit onderzoek blijkt dat twintig procent van de varkensboeren geen lening meer krijgt van de bank. Ook laat het onderzoek zien dat de helft van de varkensboeren in de periode 2010-2015 geen droog brood verdiende.



Stop dan

Dan ga je je toch afvragen waarom iemand doorgaat met zo'n verlieslijdend bedrijf. Dat blijkt uit het onderzoek toch een heel complexe beslissing te zijn. Boeren zijn bang om met een schuld te blijven zitten. Ook hopen ze dat met een betere toekomst er meer geld binnenkomt. Boeren schuiven het besluit telkens voor zich uit.



Het onderzoek is belangrijk voor de input van D66 bij het rondetafelgesprek in juli. Dan beslist Provinciale Staten van Brabant over de regelgeving die de toekomst van de veehouderij in Brabant ingrijpend verandert.