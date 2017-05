Wereldtopper naar tennistoernooi Rosmalen: 'Toeschouwers waarderen haar spel en personality'

ROSMALEN - De organisatie van het Ricoh Open-tennistoernooi in Rosmalen heeft een grote naam vastgelegd voor het vrouwentoernooi. Agnieszka Radwanska doet in juni voor het eerst mee aan het grastoernooi op het terrein van het Autotron.

Vijf jaar geleden was de Poolse nog de nummer twee van de wereld. Inmiddels is ze wat gezakt en bezet ze de negende positie op de WTA-ranglijst. Radwanska schreef al twintig enkelspeltitels op haar naam. Ze won onder meer de WTA-finals in 2015.



Vernuft en precisie

De bijnaam van Radwanska is La Profesora, omdat de finaliste van Wimbledon in 2012 het niet van haar krachtige slagen moet hebben, maar van haar vernuft en precisie op de baan.



"Radwanska is al zes jaar op rij door het publiek gekozen tot Fan Favorite van de WTA-tour", vertelt toernooidirecteur Marcel Hunze. "Dat wil zeggen dat de toeschouwers haar persoonlijkheid en spel zeer waarderen. Daarom ben ik blij dat het gelukt is om haar dit jaar naar het Ricoh Open te halen."



Publiekstrekkers

Eerder legde de organisatie al onder anderen de Française Kristina Mladenovic, Jelena Jankovic, Nederlands hoop Kiki Bertens, de Duitse Andrea Petkovic, het grote Belgische talent Elise Mertens en CoCo Vandeweghe - de winnares van vorig jaar - vast voor het vrouwentoernooi.



In het mannentoernooi zijn de Belg David Goffin, de Argentijn Juan Martin del Potro, de Kroaat Marin Cilic en landgenoot Robin Haase de pubiekstrekkers.