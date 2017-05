Knappe koppen en gouden handjes weten nog niet of ze de techniek in gaan

EINDHOVEN - Op de High Tech Campus Eindhoven ontving Philips donderdag zo'n 300 leerlingen van basisscholen uit de regio om ze kennis te maken met techniek. De kinderen uit groep 7 en 8 konden op verschillende plekken proeven en opdrachten doen.

Het evenement heeft High Tech 2 Discover en werd donderdag voor het tweede jaar gehouden.



Imago

Volgens Philips is er bij technische bedrijven en instellingen een schreeuwend tekort aan 'knappe koppen en gouden handjes'. Dit heeft volgens topman Hans de Jong ook te maken met het slechte imago van technische beroepen. Nog vaak wordt gedacht dat technische beroepen saai of vies zijn.



Of de basisschoolleerlingen nu ook echt voor de techniek gaan kiezen? 'Ik weet het nog niet', was een veelgehoord antwoord.