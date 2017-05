Eeuwige roem, Stijlprijs en 2500 euro voor Andreas Schotel Wandelroute in Esbeek

HILVARENBEEK - De tien kilometer lange wandel- en kunstroute in Hilvarenbeek heeft donderdag de Stijlprijs van de provincie Noord-Brabant gewonnen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan bijzondere plekjes in Brabant die zijn ontstaan uit initiatieven van burgers.

De Andreas Schotel Wandelroute won de jury en de publieksprijs. Naast de eer en een bokaal, krijgen de initatiefnemers ook een bedrag van 2500 euro.



In totaal waren er vijf finalisten, natuurbegraafplaats De Hoevensde in degemeente Alphen-Chaam. Ontmoetingscentrum De Wingerd in Natuurtuin ’t Loo in degemeente Bergeijk. Landerij van Tosse in de gemeente Oss en Dorpshuis De Trapkes in de gemeente Rucphen.De Andreas Schotel Wandelroute is een tien kilometer lange wandel- en fietstocht bij Esbeek. Langs de route staan verschillende kunstwerken die geïnspireerd zijn door het werk van de Rotterdamse kunstenaar Andreas Schotel. Die bracht 60 jaar lang zijn zomers door in Esbeek.