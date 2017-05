'Screening op Volkel moet beter', zorgen om veiligheid defensiemedewerkers

VOLKEL - Hoe kon een veroordeelde terrorist zo maar toegang krijgen tot vliegbasis Volkel? Jean Debie, voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel, begrijpt niet hoe dat mogelijk is. “Het is bizar dat externen zonder een behoorlijke screening op militair terrein kunnen komen”, zegt hij. De vakbond maakt zich zorgen om de veiligheid van defensiemedewerkers, nadat een veroordeelde terrorist vorige week werd opgepakt omdat hij foto's had gemaakt op vliegbasis Volkel.

“Als je op een kinderdagverblijf werk moet je ook een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen. Maar bij deze vliegbasis zou je dus zo binnen kunnen komen”, zegt een verontwaardigde Debie. Hij snapt daarom ook niet dat een veroordeelde Syriëganger toch werd toegelaten op Volkel en daar foto’s kon maken.



De man, Waïl el A. uit Arnhem, was daar aan het werk met een groep mensen die graafwerkzaamheden uitvoerde op de vliegbasis. Hij viel die dag in voor een zieke collega. Nadat hij zich had gelegitimeerd, kreeg hij een bezoekerspas, laat zijn advocaat in een verklaring weten.



'Geen behoorlijke screening'

“De Tweede Kamer moet van de minister van Defensie eisen dat medewerkers van bedrijven, zoals het bouwbedrijf dat op Volkel werkte, behoorlijk gescreend worden”, aldus Debie. De veiligheid van defensiemedewerkers is belangrijk. “Ze moeten zeker weten dat iedereen die daar rondloopt een deugdelijke screening heeft gehad. Dat lijkt in Volkel niet te zijn gebeurd.”



De 19-jarige man uit Arnhem zegt zelf dat hij slechts selfies maakte op het terrein. “Dat doen jongens van die leeftijd”, zegt zijn advocaat. Het maken van foto’s is op Volkel verboden. Maar dat was aan hem niet verteld, meldt de advocaat.



'Verdacht van voorbereiden terrorisme'

Toen duidelijk werd dat hij een veroordeelde terrorist is, werd hij volgens RTL Nieuws meteen opgepakt op verdenking van terrorisme. Het Openbaar Ministerie liet hem na twee dagen weer gaan, omdat er geen aanwijzingen waren dat hij schuldig maakte aan een strafbaar feit.