Ooit hoefde de deur niet op slot, nu hangen er camera's: buurt schrikt van nachtelijke overval

LOON OP ZAND - Het is een rustige buurt, de sociale controle is er sterk en als er mensen rondlopen die verdacht overkomen waarschuwen de bewoners elkaar. Dat zeggen mensen die in de buurt van de Esdoornlaan in Loon op Zand. wonen. Daar drongen gewapende overvallers woensdagnacht een huis binnen, overvielen de bewoners in hun slaap, bonden hen vast en gingen er met een onbekende buit vandoor.

"Ze hadden camerabewaking en een hond, dus het is heel vreemd dat de overvallers toch binnen konden komen."



Volgens de buurtbewoners was er in het huis al een paar keer ingebroken. "Na de laatste inbraak is er een hond gekomen," zegt de achterbuurvrouw. Ze is geschrokken van de overval. "Maar wat kun je nog meer doen dan alles goed afsluiten en opletten als je iets verdachts ziet?"



Alle huizen hebben camerabewaking

In het huis pal tegenover de betreffende villa is een buurman aan het werk in zijn tuin. Van de overval heeft hij niets gemerkt. "Ik ben er niet blij mee. We wonen hier heel rustig, op dit soort dingen zitten we niet te wachten."



Hij woont al een groot deel van zijn leven in de Esdoornlaan en herinnert zich nog de tijd dat de achterdeur niet eens op slot hoefde. Nu wordt ook zijn huis, net als de meeste woningen in de buurt, bewaakt door camera's. "Maar de beste controle is sociale controle en die is hier heel goed."



De buurt is aangesloten bij een buurtpreventieteam. Bewoners weten dat te vinden als er een verdachte situatie in hun buurt is. "Als er iets is wat we niet vertrouwen geven we aan de contactpersoon in de buurt door en die houdt het voor ons in de gaten en neemt eventueel maatregelen."