Frank Lammers is drugsbaron Janus van Wesenbeeck in nieuwe misdaadserie

EINDHOVEN - We zien hem meestal als de aandoenlijke, chaotische vader in de spotjes van supermarktbedrijf Jumbo, maar de komende tijd gaat Frank Lammers de rol van topcrimineel Janus van Wesenbeeck uit Eindhoven vervullen in een nieuwe Belgische misdaadserie.

De serie gaat 'Undercover' heten en de opnames beginnen 6 juni. Het verhaal richt zich op het criminele drugscircuit rondom Brabant, Limburg en Vlaanderen en. Lammers speelt hierin de rol van Van Wesenbeeck (54) die als 'een van de grootste drugssmokkelaars ter wereld' te boek staat.



Het leven van Van Wesenbeeck bevat zonder twijfel genoeg spannende verhalen om een serie over te maken. Zo werd hij in 2003 opgepakt voor het smokkelen van 850.000 xtc-pillen van België naar Australië. De lading pillen had een geschatte straatwaarde van 34 miljoen euro.



Aanslag

In 2009 pleegde zijn achterneef, Piet Pfaff, in 2009 een aanslag op de beruchte drugsbaas. Pfaff schoot toen op het parkeerterrein van McDonald's in Best maar liefst dertien keer op Van Wesenbeeck. Het zou gaan om een ruzie om geld. Pfaff moest hiervoor twaalf jaar de cel in.



Ondertussen is Van Wesenbeeck weer op de vlucht geslagen. Hij is verdachte in de zaak rondom de grote criminele ontmoetingsplek ‘Party King’ in Best. Deze werd vorig jaar tijdens een enorme politieactie opgerold. Speculaties over waar Van Wesenbeeck zich nu schuilhoudt, variëren van Paraguay naar Zuid-Afrika.



De opnames van 'Undercover' lopen nog tot eind dit jaar.