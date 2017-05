Wildcrossers worden voortaan gevangen met netten en hekken: 'We zetten een fuik op'

HEEZE - Als je in het weekend lekker een frisse neus aan het halen bent, erger je je misschien ook wel aan wildcrossers. Met veel lawaai scheuren ze rond in natuurgebieden en dat is een probleem voor de natuur en wie daarvan wil genieten. Er werd al wel iets tegen gedaan, maar niet genoeg. Vanaf donderdag worden de wildcrossers letterlijk gevangen.

Het lijkt zo leuk, lekker crossen door de natuur. Maar dat mag natuurlijk niet. "Er staan gewoon borden aan het begin van een natuurgebied", legt Patrick van Lieshout van de politie uit. Op de Strabrechtse Heide bij Heeze hebben ze er iedere week wel een paar keer last van.



Herrie

Volgens boswachter Sjaaks Smits is het een groot probleem. "Het verstoort de natuur met al dat lawaai, maar ook wandelaars hebben er last van. Die zitten niet op al die herrie te wachten. Wij krijgen er heel veel klachten over."



Het probleem van de wildcrosser wordt voornamelijk door BOA's bestreden. Voorheen moesten ze de crosser staande proberen te houden door te seinen. "Sommigen stoppen, maar er zijn er ook genoeg die doorrijden", legt Van Lieshout uit. Dat moet met de nieuwe maatregelen niet meer mogelijk zijn.





Er wordt nog steeds naar een crosser geseind, maar vanaf nu wordt er ook een touw gespannen. Als de crosser dan omdraait wordt er aan de andere kant van het pad een hek neergezet. Mocht hij van het pad af gaan en zo proberen te vluchten is daar een net gespannen. Zo kan hij uiteindelijk geen kant op en zal hij moeten stoppen. "We zetten een fuik voor ze op", zegt Van Lieshout. De crosser krijgt dan een proces-verbaal.De nieuwe aanpak van de wildcrosser staat in het 'Groene Convenant’ beschreven. Het convenant is door Staatsbosbeheer, SSiB en de provincie ondertekend.