Play-offs: volg hier LIVE de wedstrijd Helmond Sport - Roda JC

HELMOND - Helmond Sport neemt het donderdagvond in de tweede ronde van de play-offs op tegen eredivisionist Roda JC. De Limburgers vechten voor lijfsbehoud. Helmond Sport wil verrassen door te promoveren. De wedstrijd op sportpark De Braak begint om halfzeven.

De opstelling van Helmond Sport kent geen verrassingen, met onder meer Thomassen in de basis. Hij was belangrijk in het tweeluik tegen Almere City. 'Promotiewonder' Hiwat begint op de bank.



Goed begin

De eerste kans was voor de thuisploeg en dat was meteen een hele grote. Ten Den werd weggestuurd aan de linkerkant van het veld en hij kon vrij doorlopen naar het doel van Roda JC. De spits schoot echter wild naast.



De Helmonders waren daarna opnieuw dreigend. Zeldenrust gaf de bal voor en waar Ten Den beter zelf had kunnen koppen, besloot hij de bal terug te leggen. In de tegenstoot schoot Ajagun over.Na dertien minuten kreeg Helmond Sport opnieuw een kans. Thomassen gaf de bal voor, maar de poging van Braber verdween hoog over het doel van Van Leer. Een paar minuten later moest de Limburgse doelman alles uit de kast halen om een schot van Bourdouxhe uit de kruising te tikken.Halverwege de eerste helft probeerde Roda JC het twee keer van afstand. Het schot van Rosheuvel ging over, de poging van Badibanga was een makkelijke prooi voor doelman Van Gassel. Zeldenrust was vervolgens namens Helmond Sport een stuk gevaarlijker. Zijn schot werd in de korte hoek gekeerd door Van Leer.Bij Roda JC lukte maar weinig. In de 39e minuut kreeg Badibanga een kansje, maar hij kreeg zijn voet niet goed tegen de bal. De afvallende bal werd hoog over geschoten door Ajagun.Helmond Sport was niet onder de indruk van het Limburgse speldenprikje. Als Zeldenrust de bal had voorgelegd op Ten Den, had de spits de bal voor het intikken. De vleugelaanvaller schoot echter zelf. Van Leer kon de bal eenvoudig oprapen. Aan de andere kant probeerde Badibanga het op slag van rust met een prima schot, dat naast vloog.Zes minuten na de rust kwam Roda JC tegen de verhouding in op voorsprong. Rosheuvel knalde op de paal, de rebound was voor Schahin. Een fikse tegenvaller dus voor Helmond Sport, dat daarna wel tegen tien man kwam te staan. Auassar kreeg de rode kaart na een overtreden op Bourdouxhe.