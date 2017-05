Op de Champs Elysees en Madisson Square Garden is het goed flaneren met tassen uit Kaatsheuvel

EINDHOVEN - Familiebedrijf Mutsaers Lederwaren in Kaatsheuvel is toe aan de derde generatie. Na opa Jan en vader Wim staat nu kleindochter Debbie aan het roer van de tassenfabrikant. En dat is te merken ook, want de jongste generatie is bezig de wereld te veroveren. In de bekende winkelstraten in onder meer Parijs en New York wordt maar al te graag geflaneerd met de tassen uit Kaatsheuvel.

De levensloop van Mutsaers Lederwaren is te vergelijken met een drietrapsraket. Jan richtte het bedrijf in 1962 op en droeg na tweeëntwintig jaar hard werken het bedrijf over aan zijn zoon Wim. “In die periode heeft ons bedrijf een grootste ontwikkeling doorgemaakt. Mijn vader heeft ons merk bekender gemaakt en de producten een update gegeven: luxe sloten, luxe leersoorten en het familiewapen zichtbaar op de tas”, zegt Debbie Mutsaers in het tv-programma Booming Brabant.



Compact en uniek

Een paar jaar geleden nam Debbie diep ongelukkig afscheid van haar studie Accountancy en stapte in het bedrijf. Sinds twee jaar staat ze, na het terugtreden van haar vader, aan het hoofd van het bedrijf.



“Ik vaar een eigen koers. Onze tassen worden compacter en unieker. Daarnaast hebben we tegenwoordig een webshop en zijn we heel actief op social media”, legt Debbie uit. Onlangs likete een bekend Amerikaans model op Instagram een foto met een tas van Mutsaers. ‘Sinds die tijd zijn onze tassen booming en hebben we vaste voet aan de grond in Amerika. De eerste serie tassen was in no time uitverkocht en er is al een nieuwe serie van duizend stuks besteld.”



Handgemaakt

Gevraagd naar de kracht van het bedrijf noemt Debbie het voortborduren op de familiaire sfeer en de ambachtelijke werkwijze. Mutsaers: “De tas van mijn opa, waar het ooit mee begon, maken we nog steeds. De tas is wel wat hipper gemaakt, maar is nog steeds het bestverkochte model in onze collectie. Daarnaast worden de tassen voor het grootste gedeelte nog met de hand gemaakt. Ik werk zelf mee en controleer elke tas voordat deze de deur uitgaat. Ik wil onze hoge kwaliteit blijven waarborgen.”



Het bedrijf verkeert momenteel in een luxe positie dat er geen reclame meer gemaakt hoeft te worden. “We worden gebeld door grote bedrijven of ze onze tassen mogen verkopen. Retailers uit Frankrijk, Spanje en Japan komen zelfs bij ons langs. Dat is weleens anders geweest”, zegt de jonge eigenaresse met enige trots. “Ik ben blij dat ik van mijn vader deze kans heb gekregen.”



