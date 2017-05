Spuitje voor agressieve honden? 'De hond kan er niets aan doen'

EINDHOVEN - Voor honden die gefokt en getraind zijn om te vechten vreest hondentrainster Veronica van Ameijde van de Martin Gaus Hondenschool in Eindhoven met grote vreze. "Als het vechten er te diep in zit, denk ik dat er maar één oplossing is." Het woord 'spuitje' krijgt Veronica niet uitgesproken.

Baasjes van honden die een gevaar kunnen vormen voor mens en dier moeten voortaan verplicht een opvoedcursus volgen. Deze maatregel van staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken voor zogeheten hoogrisicohonden gaat volgend jaar in.



Trainster Veronica vindt het een goede zaak dat hondenbezitters van 21 'agressieve' hondenrassen op verplichte cursus moeten. "Maar", voegt ze er meteen aan toe, "waarom worden niet alle hondenbezitters verplicht tot een cursus?"



Het aantal mensen dat door honden aangevallen wordt stijgt. "Mensen onderschatten de instincten en kracht van hun hond. "Maar", gaat ze fel verder, "ieder jaar worden honden gedumpt in het bos of asiel. Of wat denk je van verwaarlozing door gebrekkige verzorging?"



Chantal Rosenbrand uit Breda fokt Amerikaanse Staffordshire Terriërs: "Iedere hond is vals te maken, ook al hebben ze een perfechte start bij de fokker gehad. Een cursus moet daarom vooral de baas opvoeden in het trainen van zijn hond."De overheid denkt met de verplichte cursus het aantal bijtincidenten te verminderen. Vanaf begin volgend jaar zal de bezitter van een hond die op 'de lijst' voorkomt zo'n cursus moeten volgen.Een prettig gevolg van 'de lijst' is dat honden en hun afkomst nauwkeuriger worden geregistreerd. Dit maakt de illegale handel lastiger. "Een hond met een twijfelachtige achtergrond is onbetrouwbaar en verdacht. Daar kan de hond helaas niks aan doen."Hondentrainster Veronica: "Als een cursus en extra training echt geen oplossing is voor een agressieve hond, dan lijkt me dat je afscheid moet nemen, hoe naar dat ook is." Het woord 'spuitje' komt nog steeds niet uit haar mond.