Officieel vogelgriepvrij: pluimvee en eieren mogen weer naar het buitenland

EINDHOVEN - Nederland is officieel vogelgriepvrij. Het laatste pluimveebedrijf dat was besmet is drie maanden geleden schoon verklaard. Eieren en vlees kunnen nu weer naar het buitenland worden vervoerd.

Als er in een land vogelgriep is geweest, duurt het drie maanden na de schoonmaak van besmette bedrijven voor een land officieel vrij wordt verklaard van de ziekte. Nu dit het geval is, vraagt het Ministerie van Economische Zaken andere landen producten uit Nederland niet langer te weren. Er zijn 45 landen aangeschreven.



Financiële schade

De vogelgriep heeft Brabantse kippenboeren veel geld gekost. Met name doordat ze hun dieren vijf maanden lang binnen moesten houden. Pluimveehouder Andy Siemons uit Roosendaal gaf aan dat de ophokplicht hem 3000 euro per week kostte. Hij moest zijn vrije uitloopeieren tegen de prijs van normale eieren verkopen, omdat de kippen niet buiten had gelopen.



De ophokplicht werd vorige maand al opgeheven. Het ministerie hoopt dat de export nu ook weer aantrekt.