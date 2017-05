Michael van Gerwen in finale van Premier League na winst op Anderson

LONDEN - Michael van Gerwen gaat donderdagavond voor zijn derde Premier League-titel in zijn carrière. De eerste horde werd genomen door met 10-7 van Gary Anderson te winnen. Later op de avond volgt de finale tegen Peter Wright of Phil Taylor.

'Mighty Mike' opende sterk in de halve finale. Hij liep snel uit naar een 3-1 voorsprong. Anderson voorkwam dat de darter uit Gemonde verder uitliep door twee legs op rij te winnen.



Beide heren waren aan elkaar gewaagd. Dat bleek ook uit de gemiddelde scores bij een 5-5 stand. Van Gerwen gooide 100.57 tegenover 100.15 van Anderson.Na de korte pauze haalden de twee opnieuw een meer dan behoorlijk niveau. Als Van Gerwen een leg won, deed Anderson dat vervolgens ook. Bij een 7-7 stand waren de gemiddeldes gestegen tot 101.01 voor Van Gerwen en 102.73 voor Anderson.De Schot miste de kans op een break. Van Gerwen deed dat niet en hij kwam weer op voorsprong. Die gaf 'Mighty Mike' niet meer uit handen. Voor de vijfde keer bereikte hij de finale van de Premier League.