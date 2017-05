Op de fiets achter inbreker aan en bovenop hem gaan zitten: zo vang je een boef!

DEN BOSCH - De ambitie om politieagent te worden heeft hij niet, toch wist hij donderdagavond een verdachte van een bedrijfsinbraak aan te houden. De 22-jarige Leroy Schiphorst uit Den Bosch zag dat de politie een busje achtervolgde en besloot te helpen. “Ik ben gewoon boven op hem gaan zitten.”

Leroy was op bezoek bij zijn zus aan de Sint Teunislaan in Den Bosch. Opeens hoorden ze sirenes en besloten ze een kijkje te nemen. “Op het moment dat ik buiten kom, rijdt het busje containers omver en rijdt hij de schutting van de buren eruit.”

De Bosschenaar ziet dat in de politieauto die achter de verdachten aanzit, maar één agent zit. “Hij ramde de wagen en probeerde ze klem te rijden, maar het lukte niet”, vertelt hij. En dus pakte hij zijn fiets en zette hij ook de achtervolging in. “Mijn zus verklaarde me voor gek, maar dat vind ik eigenlijk niet.”



Lekke banden en bumper kwijt

“De politie staat ook voor ons klaar als er iets is, dus ik vond dat dit het minste was wat ik kan doen. Helemaal omdat die agent alleen was.” Het busje had vier lekke banden en de achterbumper verloren door de klap, maar de bestuurder en zijn bijrijder gaven zich niet zomaar gewonnen en reden door.



ZIE OOK: Politiewagens weggesleept na wilde achtervolging door Den Bosch



Als het voertuig aan de Poolssche Hof in het gras terecht komt, lukt het de agent wel om de bus te rammen en klem te rijden. “De verdachten sloegen op de vlucht en ik ben samen met de agent achter de bestuurder aangegaan. Hij gaf de verdachte een duw en daarna ben ik boven op hem gaan zitten.” De agent deed hetzelfde en samen hebben ze zo’n twee minuten gewacht op collega’s van de politiemedewerker.

Beide verdachten aangehouden

De andere agenten hebben ook de tweede verdacht aangehouden. Ze zouden een inbraak bij een bedrijfspand in de wijk de Maaspoort hebben gepleegd. “De agent heeft me de hand geschud en bedankt. Later is hij nog met een collega terugkomen om de aangifte van de schade bij de buren op te nemen”, vertelt Leroy.

Die schutting staat inmiddels weer overeind. De achterbumper van het busje ligt nog altijd in de tuin.