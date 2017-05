Hoe 'mollige' Charly finaliste bij de Nederlandse Women Universe werd

EINDHOVEN - Charly Scholtes (20) uit Eindhoven leeft in twee totaal verschillende werelden. In het dagelijks leven is ze technical lab operator bij chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Een vrouw in de techniek dus. Maar ze is ook een van de vier Brabantse finalisten bij de eerste Nederlandse editie van Women Universe, zaterdag in Rotterdam.

Women Universe is een modellencompetitie. Maar wel een waarbij het volgens Charly net wat anders gaat. “Wij zijn niet van die Victoria’s Secret-modellen. Wij hoeven niet een bepaalde maat te hebben. Bij ons is het mode, catwalk en fitness in één.”

Sterke persoonlijkheid

Bij de Women Universe is een sterke persoonlijkheid ook belangrijk, zegt Charly. Maar daarvoor heeft ze veel moeten overwinnen. “Ik heb veel meegemaakt. Ik ben een emotioneel mens. Ik zat niet lekker in mijn vel en dat uitte zich bij mij in eten. Daardoor was ik een mollig meisje.”



Totdat Charly ging sporten. Haar broer was haar inspiratiebron. Hij sportte ook veel. “En toen ben ik dat ook gaan doen.” Nu sport Charly vier tot vijf keer in de week. Verder let ze goed op wat ze eet, vooral rond belangrijke wedstrijden als die van komende zaterdag. “Dan neem ik zo’n zes weken van tevoren een speciaal voedingsschema”

'Voor 200 procent'

Zaterdag in Rotterdam heeft Charlie 25 concurrentes. Onder hen Shirley Geelhoed uit Helmond, Stephanie Haefkens uit Beers en Eva Bakker uit Huisseling bij Oss. Ze denkt dat ze goede kans heeft om te winnen. “Ik loop al een aantal jaar mee en ik ga 200 procent geven. Dus ik schat mijn kansen hoog in.”



De winnaar van de Nederlandse editie van Women Universe mag naar de internationale finale in de Dominicaanse Republiek.