Studenten bouwen echt rijdende auto van planten

EINDHOVEN - Auto’s worden in gebruik steeds zuiniger en duurzamer. Alleen het maken van auto's kost nog heel veel energie en grondstoffen. Daar hebben studenten van de Technische Universiteit Eindhoven iets op gevonden. Zij hebben als eerste in de wereld een auto gebouwd die bijna helemaal is gemaakt van plantaardig materiaal.

Het is een kleine vierzitter geworden en het autootje gaat door het leven als Lina. Ze is gemaakt van een bijzonder materiaal. Het chassis en het bodywork zijn gemaakt van vlas; een heel stevig plantje. “We hebben een plaat gemaakt van vezels van vlas”, vertelt Noud van de Gevel van TU/ecomotive. “Door de vezels kruislings op elkaar te lijmen wordt het heel erg stevig.”



Shell Eco-marathon

Waar je normaal om een auto te bouwen staal en aluminium nodig hebt, komt het materiaal van Lina gewoon van een akker. “Door gebruik te maken van planten kunnen we het zelf groeien, oogsten en daarna gebruiken. Het is heel duurzaam.”





Donderdagavond werd er nog volop getest met de auto. Dat is ook nodig, want zondag vertrekken de studenten met Lina naar Engeland. Ze doen mee aan de Shell Eco-marathon. “We zijn nu de laatste dingen aan het tweaken zodat straks alles goed werkt.”Maar of we straks alle auto’s van vlas gaan bouwen is nog maar de vraag, denkt Noud: “Alle auto’s van vlas bouwen gaat niet lukken. Maar we hopen dat autofabrikanten ons materiaal wel gaan gebruiken om auto’s steeds duurzamer te maken.En of het ook veilig is? “We hebben er nog geen botsproeven mee gedaan”, lacht Noud.