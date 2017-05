'Vieze goal' nekt Helmond Sport, 'maar natuurlijk nog kansen in Kerkrade'

HELMOND - De spelers en trainer van Helmond Sport stonden na afloop van de wedstrijd tegen Roda JC met gemengde gevoelens de pers te woord. Redelijk voldaan, -omdat ze het Roda JC echt lastig gemaakt hadden-, maar balend dat er uiteindelijk toch met 0-1 verloren werd. 'Door een vieze goal, die door richting veranderd werd en via de paal in de kluts er in ging', aldus keeper Stijn van Gassel. Maar het spelbeeld gaf voldoende vertrouwen bij Helmond Sport om het zondag in Kerkrade toch nog recht te zetten.

Wellicht tegen beter weten in was dat de boodschap die iedere Helmond Sport-er na afloop had. Zoals trainer Roy Hendriksen.



"Natuurlijk kan het nog. Als je ziet wat er vandaag mogelijk was. Nu ging ie er net niet in. Als dat daar wel gebeurt ziet de wereld er ineens heel anders uit. En daarvoor gaan we naar Kerkrade. Voor die andere wereld."



'Laat Roda JC maar denken dat ze er al zijn'

En ook keeper Van Gassel, die dus behalve die vieze goal terug kon kijken op een goede wedstrijd, kijkt nog steeds positief vooruit.



"Wij moeten in Kerkrade weer alles geven. Laat Roda JC maar denken dat ze er al zijn. Ik hoop en denk dat bij ons de spelers en de fans daar zondag naartoe gaan om voor een stuntje te zorgen."