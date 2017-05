Paul de Clown (76) mag dan eindelijk zijn droom in Moskou vervullen

HELMOND - Ex-judoka Dennis van der Geest neemt in het nieuwe tv-programma ‘De wereld rond met 80-jarigen’ acht bejaarden mee de wereld over. Ze hebben allemaal een een droom die zich afspeelt ver buiten de landsgrenzen. Woensdagavond, in de eerste aflevering, was de Helmondse Paul aan de beurt.

Paul is een zachtaardige Helmonder die leeft voor het circus. Al van jongs af aan werkt hij bij het circus als clown. En nog steeds, op zijn 76e, is hij als Clown Ricky te boeken voor feesten en partijen. Daarnaast runt hij nog steeds zijn circusschool waar hij dagelijks les geeft aan kinderen. Op zijn oude dag heeft hij nog één grote droom die hij wil vervullen: naar Moskou en de Great Moscow Circus aanschouwen.





Paul was nog nooit op vakantie geweest, hij bleef liever thuis met zijn circusattributen, en opeens zit hij in het vliegtuig naar Moskou. Na het bezichtigen van het Rode Plein, de Kremlin en andere Moskouse trekpleisters, is de lieve Paul al erg emotioneel. "Het komt zo in inne keer over je heen", vertelt de Helmonder met tranen in zijn ogen.Na de hele dag glunderend uit zijn ogen kijken, neemt presentator Dennis Paul mee naar een grote hal en Paul heeft het meteen door. Hij mag dan eindelijk 'The Great Moscow Circus' aanschouwen. Achter de schermen leidt clown Nicolai hem rond. Daarna mag hij met de groep bejaarde wereldreizigers de echte show live toeschouwen. "Mijn droom is echt uitgekomen", aldus Helmonds oudste clown.