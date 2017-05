Schoonzus Janus van Wesenbeeck boos over misdaadserie

EINDHOVEN - De schoonzus van Janus van Wesenbeeck zit niet op een serie over de topcrimineel uit Eindhoven te wachten. “Ik ben er absoluut niet over te spreken. Ik vind het nogal pijnlijk allemaal”, laat ze aan Omroep Brabant weten. Haar zus was met Van Wesenbeeck getrouwd en overleed vorig jaar. “Ik weet zeker dat zij hier veel verdriet van zou hebben.”

Het familielid is vooral bang dat ook het gezin van de drugsbaron aan bod komt in de serie. “Ik maak me zorgen over hoe ze worden neergezet. Want wie kent het gezin? Wie kent mijn zus? En wie kent de kinderen?”, zegt ze. “Hoe weet zo’n televisieploeg nu hoe het eraan toe ging?”



De misdaadserie volgt twee agenten die undercover gaan in het drugsmilieu in de grensstreek België-Nederland. Het is volgens de producent losjes gebaseerd op het verhaal van de Eindhovense crimineel. Frank Lammers uit Mierlo kruipt in de rol van Van Wesenbeeck, maar heet wel anders in de serie: André. Elise Schaap speelt Danielle, de vrouw van de drugsbaron.



'Kinderen met rust laten'

De schoonzus van Van Wesenbeeck kijkt nog of ze juridische stappen onderneemt tegen de Belgische serie. “Misschien wacht ik de eerste aflevering af. En als het verkeerd uitpakt, zal ik zeker actie ondernemen. De familie wordt er straks op aan gekeken. Ik wil dat de kinderen met rust worden gelaten. Voor hen is het allemaal erg verdrietig.”



Over haar zwager wil ze het verder niet hebben. “De hele familie is door de heer Van Wesenbeeck uit elkaar gevallen. Alles is gewoon kapot. Het is een erg verdrietige en langslepende zaak."



Undercover wordt uitgezonden op de Vlaamse zender Één en zal op z’n vroegst in het voorjaar van 2019 te zien zijn. De opnames starten volgende maand.



Grote drugssmokkelaar

Van Wesenbeeck staat bekend als een van de grootste drugssmokkelaars ter wereld. Hij kreeg in 2011 een celstraf van tien jaar opgelegd in België, omdat hij een grote criminele organisatie leidde. Hij kwam uiteindelijk in 2015 vervroegd vrij.



Hij is nu verdachte in de zaak rondom de grote criminele ontmoetingsplek ‘Party King’ in Best. De Eindhovenaar is nog niet opgepakt. Hij houdt zich ergens schuil.



