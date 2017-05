Goudhaantje Dessers na handsbal bij doelpunt: 'Het mag ook wel eens meezitten'

VOLENDAM - Het ging na de gelijkmaker van Cyriel Dessers maar over één ding. Was het hands? Ja, zegt de spits, al was het onbewust. "Het mag ook wel eens meezitten."

NAC was beter dan FC Volendam en kwam verdiend op voorsprong via Agyepong, maar twee invallers van 'Het Andere Oranje' bogen de stand om. In de 89e minuut scoorde Dessers de gelijkmaker.



"Daar ben ik blij om. Nu ligt alles nog open voor zondag. Ik heb er vertrouwen in dat we het zondag kunnen afmaken."



Vlak voor het doelpunt van Dessers stuiterde de bal tegen zijn arm. Hands, claimden de spelers van FC Volendam, maar de scheidsrechter liet doorspelen waarna Dessers scoorde."We hebben dit seizoen al zovaak pech gehad, dan mag het ook wel eens meezitten. Ik ben blij dat dat nu op een belangrijk moment gebeurt."