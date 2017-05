Pieter zet zich in voor albino's in Afrika: 'Ze worden vermoord en verminkt'

GEMERT - “We leven niet meer in de middeleeuwen. Er moet gewoon echt iets aan gedaan worden.” Pieter Staadegaard uit Gemert kan het niet aanzien dat albino’s in Afrika de meest verschrikkelijke dingen worden aangedaan, omdat hun lichaamsdelen geluk zouden brengen. Hij is zelf vader van een zoon met albinisme en heeft een stichting opgezet om te zorgen dat lotgenoten in Afrika een normaal leven kunnen leiden.

“Mijn vrouw en ik hebben drie jaar geleden ons zoontje Len-Tao geadopteerd”, vertelt Staadegaard. Het jongetje komt uit China. Hij is albino en heeft een zicht van slechts tien procent. “We moeten hem goed beschermen tegen de zon. We smeren hem iedere dag meerdere keren in en hij draagt alleen maar lange kleding. Verder is hij als ieder ander kind.”

Aanslagen op albino's

In bijvoorbeeld Tanzania denken ze daar heel anders over. Stadegaard is er geweest en ontmoette Josephat Torner. Hij is een mensenrechtenactivist die opkomt voor mensen met albinisme in de Afrikaanse landen. Hij is zelf ook albino en heeft al meerdere aanslagen overleefd. “Ongelofelijk hoe die man zich inzet voor anderen, met gevaar voor eigen leven.”

De ledematen van albino’s leveren in Afrika veel geld op. Nog meer dan ivoor. Mensen tellen er zo 70.000 dollar voor neer. Zogeheten ‘witch doctors’ willen ze bijvoorbeeld hebben voor zwarte magie. Ze geloven dat de lichaamsdelen geluk brengen.



'Armen afgehakt door vader'

Albino’s worden regelmatig vermoord of verminkt. Zelfs door familieleden. “Zo werden een meisje en haar moeder overvallen door drie gemaskerde mannen. Ze hebben het dochtertje op een blok hout gelegd en haar armen er afgehakt. Uiteindelijk bleken onder meer haar vader en buurman de daders te zijn”, vertelt Staadegaard. "Verschrikkelijk.



Met zijn vrouw Dimphi heeft hij de Josephat Torner Foundation Europe opgezet. Ze zamelen geld in om het leven van albino’s in Afrika beter te maken. De inwoner van Gemert reist volgende zelf ook weer naar Tanzania af. Hij heeft samen met Torner een voetbaltoernooi georganiseerd. Een team van albino’s speelt tegen leden van het parlement om de stichting onder de aandacht te brengen



Meerdere acties

Ook vanuit Nederland worden er acties georganiseerd. In september wordt er een veiling in Het Klooster in Nuenen gehouden om geld op te halen. Ook is Staadegaard van plan de Kilimanjaro in Tanzania te beklimmen voor het goede doel. “Josephat Torner heeft dit ook al gedaan. Om te bewijzen dat albino’s ook dit soort dingen gewoon kunnen.”