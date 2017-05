Vrouw ernstig gewond na botsing boom

SINT-MICHIELSGESTEL - Een vrouw is in de nacht van donderdag op vrijdag ernstig gewond geraakt nadat ze met haar auto tegen een boom botste langs de Gestelseweg in Boxtel. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.

Een andere weggebruiker alarmeerde de hulpdiensten. De brandweer heeft het slachtoffer bevrijd. Een traumaheli kwam ook naar de Gestelseweg toe.



Trauma-arts

De vrouw is in een ambulance en onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.