Auto botst, rijdt dwars door hek, mist boom en belandt in sloot

De auto belandde in de sloot. (Foto: SK-Media)

BEERS - Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag in een sloot beland langs de A73 bij Beers. Dit gebeurde rond vijf uur, na een botsing met een andere auto.

De auto reed door een hek en miste op een haar na een boom.



Bergingswerkzaamheden

Bij het ongeluk raakte niemand gewond.



Het overige verkeer werd vanwege bergingswerkzaamheden over de vluchtstrook geleid.