Lichaam gevonden in water Baronielaan Breda

BREDA - Op de vroege vrijdagochtend is in Breda een lichaam in een sloot gevonden. Het gaat om een man. De politie heeft een vermoeden wie het is, maar kan er nog niets over zeggen.

Het gaat waarschijnlijk niet om een misdrijf. De politie heeft de omgeving afgezet. De technische recherche doet onderzoek naar het lichaam. Aan het stoffelijke overschot was te zien, dat het nog niet lang in het water lag.Een voorbijganger belde de politie toen ze het lichaam in het water van rivier de Mark zag liggen. De dode man lag tussen de wal en een soort vlonder.