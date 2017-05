Manifest tegen uitbreiding Eindhoven Airport: 'Pak die ouwe meuk van Ryanair aan'

EINDHOVEN - Het Beraad Vlieghinder Moet Minder presenteert zaterdag zijn manifest tegen verdere groei van Eindhoven Airport vanaf 2020. “Wij hebben weinig vertrouwen in de integriteit van Eindhoven Airport en de mensen die de uitbreiding moeten begeleiden”, aldus Wim Scheffers van het Beraad vanmorgen in de Omroep Brabant-uitzending Wakker!.

Op dit moment zijn 43.000 vluchten per jaar toegestaan. In 2020 worden nieuwe regels opgesteld. Eindhoven Airport wil verder groeien, tot grote zorg van de omwonden. De belangrijkste reden die Eindhoven Airport noemt om te groeien is de economische ontwikkeling van mainport Zuidoost-Brabant, sinds kort één van de drie belangrijkste economische gebieden van Nederland.



Marrakesh

Niet zonder cynisme zegt Scheffers daarover: “Het is natuurlijk voor een bedrijf als ASML heel belangrijk dat medewerkers dagelijks naar Marrakesh kunnen vliegen waar midden in de woestijn een hightechcentrum staat dat de economische spil van de wereld is”.



Waarmee hij maar wil zeggen dat slechts zestien procent van de vluchten vanaf Eindhoven Airport een zakelijk karakter heeft. De rest zijn volgens hem pretvluchten. “Daar hebben wij overigens helemaal niks op tegen, wij gunnen het iedereen om twee keer per jaar naar een zonnige bestemming te vliegen. Maar als de luchtvaart continue wordt ontzien als het gaat om het betalen van belastingen en zwaveluitstoot en een vlucht naar Barcelona goedkoper is dan een treinretourtje naar Amsterdam, dan is er iets mis”, aldus Scheffers.



Volgens hem moet het probleem in Europees verband worden aangepakt. “De EU moet nadenken over de milieuschade die het vliegverkeer dagelijks teweeg brengt”, zegt Scheffers.



Provincie moet beter nadenken

De voorzitter van het Beraad Vlieghinder Moet Minder is van mening dat Eindhoven Airport uitsluitend oog heeft de aandeelhouders, waaronder de provincie Noord-Brabant. “De provincie zou eens meer moeten nadenken over de leefbaarheid op het platteland rondom de luchthaven”, zegt Scheffers.



Hij benadrukt dat zijn Beraad niet alleen maar een tegenpartij is. “Het is een illusie te denken dat zo’n luchthaven dicht zou kunnen. Wat wij willen is dat Eindhoven Airport gaat sturen op het terugdringen van geluidhinder. Dat kan heel simpel door alleen nog maar vliegtuigen toe te staan die minder geluid produceren dan die ouwe meuk waarmee Ryanair en Transavia vliegen. Het kan hoor, want Wizzair bijvoorbeeld vliegt met toestellen die de helft minder geluid produceren. Ryanair heeft die vliegtuigen ook, maar daarmee vliegen ze niet op Eindhoven Airport. De luchthaven weigert daarover in gesprek te gaan. Dat is wat wij ze verwijten”, aldus Scheffers.