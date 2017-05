'Het zag er niet uit'. Nieuwe haven geopend in Steenbergen voor meer toerisme

STEENBERGEN - De haven van Steenbergen heeft een complete metamorfose ondergaan. Alles is nieuw; van de steigers tot en met de kade. De nieuwe haven wordt vrijdag officieel geopend. Het doel is om meer toeristen aan te trekken.

"Het zag er hier voor de uitvoering aanmerkelijk minder uit", geeft wethouder Cors Zijlmans toe. Volgens hem is de haven 'verschrikkelijk belangrijk' voor Steenbergen. "Het is een eyecatcher als je binnenkomt. Het moet een trekker zijn!"

Tribunes

Het gebied is compleet op de schop gegaan. Zo zijn er nieuwe steigers, de pier is veranderd en er zijn nieuwe looppaden. Op de kop van de haven zijn tribunes gebouwd.

De havenfeesten duren drie dagen en zijn gratis toegangelijk. Op vrijdagavond tot en met zondag is er een bomvol programma. Zo is er een concert vanaf een drijvend podium en er zijn verschillende kermisattracties. "Het is een prachtig decor voor een feest", aldus organisator Jan Ligtenberg.



Kritiek

Toch was er ook kritiek op de festiviteiten rondom de opening. Komend weekend zijn er al twee andere feesten in Steenbergen: Steenbergen Live! en Bassrules 2017. De organisatie van deze feesten vreesde hieronder te lijden. Zijlmans: "Ik denk dat het elkaar niet bijt. De feesten trekken een heel ander publiek aan."



De haven werd vroeger vooral gebruikt om suikerbieten te verschepen voor de voormalige suikerfabriek in de stad.