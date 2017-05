Supporters FC Den Bosch betalen niet meer bij nederlaag

DEN BOSCH - Seizoenkaarthouders van FC Den Bosch gaan komend voetbalseizoen alleen betalen voor het bijwonen van thuiswedstrijden als hun club wint of gelijkspeelt. Als de ploeg verliest, hoeven de fans niets te betalen voor een toegangskaartje.

"Wij willen het over een andere boeg gooien", legt voorzitter Jan-Hein Schouten uit. "Onze fans zijn de afgelopen paar jaren niet echt verwend qua resultaten. En ze moesten daar toch een eenmalig bedrag voor betalen. We hebben gekeken of we een bepaalde link konden leggen tussen wat seizoenkaarthouders kwijt zijn en de presaties op het veld."



Supporters betalen 25 euro voor een seizoenkaart voor de goedkoopste tribuneplaatsen en 125 euro voor de duurste plekken. Voor deze 'instapprijs' krijgen ze ook een nieuw wedstrijdshirt. Vervolgens komt er per overwinning tien euro bovenop en per gelijkspel vijf euro. Tot een maximum van 160 euro voor de goedkoopste tribuneplaatsen en 250 euro voor de duurste plaatsen.



Strop

De nieuwe opzet klinkt als een risico, zeker als FC Den Bosch geen goed seizoen kent. "Dat is een risico dat we hebben afgewogen", vertelt Schouten.



"Mocht het zo zijn dat we een heel dramatisch jaar draaien, dan zou dit normaal gesproken een strop zijn. Maar gelukkig zijn er genoeg sponsoren die het initiatief zo leuk vinden dat ze borg staan, mocht het helemaal mis gaan."



Lijntje

Volgens Schouten kan het nieuwe systeem een extra stimulans voor de Bossche spelers zijn.



"We willen natuurlijk zoveel mogelijk winnen. En het is hartstikke leuk als er een lijntje is tussen de mensen die juichen op de tribune. Dat mensen dus niet meer hoeven te mopperen dat ze heel veel betaald hebben en eigenlijk hele slechte prestaties hebben gezien."