Werkgroep Vught-Noord trekt zich terug uit overleg over uitbreiding spoorlijn

VUGHT - De werkgroep Vught-Noord heeft zich teruggetrokken uit het overleg over de uitbreiding van de spoorlijn die van Meteren, via Den Bosch en Vught naar Boxtel loopt.

De werkgroep voelt zich onvoldoende gesteund door de verschillende overheden die betrokken zijn bij deze uitbreiding.



"Wij kunnen dus niet anders dan uit de Klankbordgroep stappen. Wij kunnen en mogen immers geen proces of resultaat legitimeren dat grote financiële, leefbaarheids- en veiligheidsrisico’s bij de spoorbewoners legt", aldus de werkgroep in een brief aan onder meer de Tweede Kamer, de provincie en het gemeentebestuur van Vught.

Het rijk wil dat er meer goederen over het spoor worden vervoerd. Een van de plannen om dat te bereiken is de uitbreiding van het aantal sporen tussen Boxtel en Meteren. Die lijn sluit aan op de Betuwelijn van de Rotterdamse haven naar Duitsland.

Protesten

In Vught bestaan grote zorgen over die uitbreiding. Veel mensen zijn bang dat door een toename van het aantal goederentreinen de leefbaarheid in het dorp slechter wordt. Daar zijn al regelmatig protesten tegen geweest en informatieavonden over de plannen werden altijd door honderden mensen bezocht.



Er werd een klankbordgroep opgericht waar bewoners uit onder meer Vught in vertegenwoordigd zijn. De vertegenwoordigers van Vught-Noord hebben zich nu teruggetrokken. Zij vinden niet alleen dat de risico’s bij de inwoners van Vught worden gelegd, maar ook dat er met twee maten wordt gemeten tussen Vught-Noord en Vught-Centrum.

Twee maten

Volgens de werkgroep wordt er 200 miljoen uitgetrokken voor een verdiepte ligging van het spoor om zo de leefbaarheid te verbeteren. Bovendien liggen er straks door Vught-Centrum twee spoorlijnen waarover alleen treinen tussen Eindhoven en Den Bosch rijden.



In Vught-Noord liggen straks vier sporen bovengronds waarover niet alleen de treinen van Eindhoven naar Den Bosch rijden maar ook de treinen tussen Tilburg en Nijmegen. Dat betekent volgens de werkgroep voor Vught-Noord meer fijnstof, meer trillingen en meer geluidsoverlast.



Er zou volgens de werkgroep niet genoeg geld zijn om leefbaarheid en de veiligheid in Vught-Noord op dezelfde manier te bevorderen als in Vught-Centrum. Alle pogingen om een betere situatie voor de inwoners van Vught-Noord te krijgen zijn volgens de opgestapte werkgroepleden door alle overheden naast zich neergelegd.

Europese rechter

“Wij vinden het zo ongelooflijk jammer dat wij nu verplicht worden om te strijden voor onze rechten, de belangen van onze cultuur en natuurbelangen. De lange weg naar de Europese rechter, zien wij nu als een keuze die ons opgedrongen wordt door ProRail en de Gemeente Vught. Dat is na jaren van toewijding, stress en passie voor het goed inpassen van deze draconische plannen een teleurstellende conclusie”, aldus de werkgroep.