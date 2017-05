Met afgehakte dierenpoten het bos versieren aan orde van de dag

HEESWIJK DINTHER - Het lijkt normaal te worden: afgehakte poten van dieren in het bos. Donderdag is er weer een reeënpoot gevonden in de bossen bij Heeswijk Dinther.

Het meest bijzondere: de poot hing bij een opgehangen poster met daarop een oproep om de ree juist te redden. De poster doet een beroep op hondenbezitters. Die laten hun honden vaak loslopen, wat weer gevaarlijk is voor, vooral jonge, reeën. Honden bijten weleens een jong reetje dood.



Niet de eerste keer

Woensdag werden er ook al dierenpoten gevonden in een bos bij Oss. De 52-jarige Bert van Geffen zag toen een afgehakte poot in een boom. Hij dacht zelf dat het van een ree was, maar boswachter Erik de Jonge vermoedde dat het om een varkenspoot ging.