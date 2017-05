Jelle Klaasen ondergaat succesvolle operatie: 'Ik mocht mijn hand houden'

ALPHEN - Jelle Klaasen is donderdag met succes geopereerd aan zijn pols. De darter uit Alphen kampt al lange tijd met klachten. De komende weken neemt hij vooral rust, om daarna weer hard te gaan trainen en wedstrijden te gooien.

"Ik mocht mijn hand houden", schrijft Klaasen donderdag op Facebook. Hij laat zijn volgers weten dat de operatie goed is gegaan. De pols moet drie dagen ingepakt blijven, daarna neemt de darter nog een paar weken rust om te herstellen.





"Het ziet er goed uit", zei Klaasen in gesprek met RTL7. "De meniscus in mijn pols was beschadigd, die hebben ze mooi rond gemaakt. Ze hebben ook wat littekenweefsel weggehaald.""Nu doe ik twee dagen helemaal niets en volgende week woensdag ga ik voor twee weken op vakantie, dan ga ik ook weinig doen. Als we terug zijn, gooi ik op de European Tour in Hamburg. Daar heb ik dan geen verwachtingen voor. Daarna ga ik weer hard trainen. Ik zou na twee of drie dagen rustig aan weer wat mogen doen. Maar ik heb liever dat ik tien dagen niets doe en goed herstel, alles langzaam opbouwen."Omdat het een chronische aandoening is, kan Klaasen in de toekomst dezelfde problemen verwachten. Daarom moet hij zijn worp aanpassen. "Maar dat is niet makkelijk. Ik heb de worp eerder aangepast en dat duurde negen maanden."