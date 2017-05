'Groene golf' voor fietsers: 'Zie je een haas, dan moet je een tandje bijzetten'

EINDHOVEN - Een sprintje trekken en dan als fietser toch net niet het groene verkeerslicht halen: in Eindhoven is die ergenis binnenkort verleden tijd. Dat zeggen tenminste de bedenkers van de Flo, een paal die fietsers al ruim voor een verkeerslicht laat weten hoe hun kansen zijn op groen licht. Vrijdag werd de eerste 'groenpaal' in Eindhoven in werking gezet.

"In de Flo zit een sensor die de snelheid van de fietser registreert, " legt Jan-Paul de Beer uit. Hij is van het innovatiebedrijf Springlab dat de 'groenpaal' bedacht. "Honderd meter verderop staat een verkeerslicht. Als de fietser het groene licht wil halen, geeft de Flo via een haas of een schildpad aan of er harder getrapt moet worden, of juist wat minder."



Opgestoken duim

Met een opgestoken dikke duim weet de fietser dat zijn snelheid precies goed is om bij het verkeerslicht door te kunnen fietsen. En de koe? "Als je die ziet, hoef je geen moeite te doen, dan haal je het toch niet meer."



De eerste Flo in Eindhoven staat langs het drukke fietspad aan de Wolvendijk, tussen Eindhoven en Nuenen. Verkeerswethouder Janny Visscher gaf vrijdagochtend met een ferme druk op de knop een signaal om de Flo in gang te brengen. "Moeten wachten voor een verkeerslicht is voor fietsers ergernis nummer één. Als we het fietsen aantrekkelijker willen maken, moeten we daar dus iets aan doen." De wethouder is zelf een fervent fietser. Met veel enthousiasme deed ze zelf een test. Haar commentaar: "Het werkt!"