Dit is pas topsport: Geesje combineert professioneel waterpolo met de eindexamens

UDEN - Toen ze vier maanden oud was, begon ze al met zwemmen. In een mum van tijd behaalde ze drie zwemdiploma's en nu ligt Geesje van Osch uit Uden zes dagen per week in het water. Ze doet aan waterpolo. En dat doet ze zo fanatiek, dat ze niet heeft geleerd voor haar eindexamens. "Het kwam er gewoon niet van."

Geesje (16) speelde als keeper tot december in het waterpoloteam van Jong Oranje. Nu speelt ze bij PSV en Zeester Meerval in Uden. Door al haar trainingen en wedstrijden, ging ze het afgelopen jaar minder naar school.



'De directeur hielp me'

"Mijn school deed daar gelukkig niet moeilijk over. Ik kwam twee dagen per week niet naar de les. Maar als ik vragen had, kon ik naar de docenten toekomen. En als ik achterstand had, dan hielp de directeur mij."



Alles voor een topsportcarrière. Toch is Geesje bloedserieus als het om haar studie gaat. "Zonder opleiding kom je nergens. Volgend jaar wil ik ook door naar de Havo."



Hoge cijfers

En dat lijkt haar te lukken. Op dit moment heeft Geesje vier keer een 8 en zes keer een 7 staan op haar eindlijst.



Maar de eindexamens zijn beslissend en de Udense heeft dus niet geleerd. "Ik heb alles wel doorgenomen, maar ik heb niet lopen stampen ofzo. Daar had ik gewoon geen tijd voor. Ik ga in ieder geval mijn best doen."



Geesje maakt vrijdagmiddag om 13.30 uur haar eindexamen Natuurkunde op Het Hooghuis in Heesch.