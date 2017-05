Heeze is bang dat natte parel een muggeneldorado wordt

HEEZE - Heeze vreest voor een muggeneldorado als de plannen van Waterschap de Dommel door gaan om bij het dorp de waterstand te verhogen. Waar het dorp over een muggeneldorado spreekt heeft het Waterschap het liever over een “natte parel”. In Heeze zijn ze een petitie begonnen om te voorkomen dat die parel en die muggen er ooit komen.

Het draait allemaal om klimaatverandering die leidt tot meer extreme regenval. Het Waterschap de Dommel is er voor verantwoordelijk dat het gebied tussen Geldrop en Eindhoven geen wateroverlast heeft. Daarom moet er volgens het schap een waterbekken komen.



In het verlengde daarvan wil het schap de waterstand rond kasteel Heeze verhogen door het landschap te veranderen.



Hobbyisme

Oud-dierenarts Molenkamp gruwt bij de gedachte. In het Omroep Brabantprogramma Wakker! was hij daar vrijdag stellig in. “Het wordt hier een eldorado voor muggen aan de rand van het dorp en de rand van een wandelgebied”.



Molenkamp heeft het Waterschap gevraagd een onderzoek af te wachten van de gevolgen van de verhoging van de waterstand in Borkel en Schaft, maar hij is er niet gerust op dat dat gebeurt.



Naar de mening van Molenkamp wordt het hele gebied verruïneerd, ook omdat er duizend vrachtwagens grond moeten worden afgevoerd om een natte parel te krijgen. “Het hele landschap rondom het kasteel zoals dat altijd is geweest, verandert”, zegt hij. “Het project in Heeze heeft niks te maken met het oplossen van wateroverlast. Het is hobbyisme van het Brabants Landschap dat graag bepaalde orchideeën sneller wil laten groeien in plaats van de natuur z’n gang te laten gaan”, aldus Molenkamp.