Tweede Kamer wil mestfraude zelf onderzoeken

DE HAAG - De Tweede Kamer wil zelf onderzoeken of de beweringen over mestfraude in Oost-Brabant en Limburg kloppen. Eind maart maakte het Planbureau voor de Leefomgeving bekend dat er vooral op de zandgronden in Brabant en Limburg veel meer mest wordt uitgereden dan de boeren opgeven. Bedrijven in Wintelre en Sint-Oedenrode werden daarom eind vorig jaar doorzocht vanwege het onderzoek naar mestfraude.

Volgens boerenorganisaties en verschillende politieke partijen zijn de beweringen van het planbureau slecht onderbouwd. De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken heeft daarom het principebesluit genomen dat ze zelf gesprekken gaat voeren over de omvang van de mestfraude.



“Het doel is waarheidsvinding”, zegt Kamerlid Rik Grashoff van Groen Links, die het initiatief heeft genomen voor het zogenaamde ronde tafelgesprek van de Kamercommissie met boerenorganisaties en andere deskundigen. Hij wil dat de discussie over de omvang van de mestfraude in Oost-Brabant en Limburg na het ronde tafelgesprek gesloten kan worden, en dat er passende maatregelen genomen gaan worden.



Daas BV

De eigenaar van Daas BV uit Wintelre werd vorig jaar aangehouden vanwege de mestfraude. Meerdere oud-medewerkers deden hun verhaal over het bedrijf. Volgens hen was de fraude 'slechts het topje van ijsberg' en was er veel mis bij het bedrijf.