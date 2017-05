Rupsen van de spinselmot overwoekeren de Echternachlaan in Eindhoven [FOTO'S]

EINDHOVEN - De rups van de spinselmot zorgt nu ook voor overlast langs de Echternachlaan in Eindhoven. Auto’s bomen, takken… de diertjes zitten werkelijk overal.

Spinselmotten kunnen planten binnen enorm korte tijd omtoveren tot een groot web. Dit was een paar dagen geleden ook al te zien bij de Antoon Coolenlaan in Eindhoven.





Complete plant inspinnen

"Het dier spint de complete plant in. Eigenlijk doen ze dat om zichzelf te beschermen, het is natuurlijke bescherming tot ze een vlinder zijn geworden", vertelt Bart van Kollenburg, manager Openbaar Groen bij Vos Capelle.



Meestal heeft heb web geen gevolgen voor de plant. "De rupsen vreten alle bladeren op. Dat is natuurlijk geen gezicht. Het is ook wel een klap voor de plant, maar uiteindelijk houdt die er niets aan over. Het duurt vier tot zes weken, dan is de rups een vlinder. Na de langste dag van het jaar komt er vaak weer blad aan een plant, die zal dan snel herstellen. Het heeft allemaal weinig gevolgen."