Kijken op je mobieltje tijdens autorijden: politie controleert extra op A67

EINDHOVEN - De politie gaat weggebruikers op de A67 tussen Eindhoven en Venlo vanaf volgende week actief aanspreken op gevaarlijk rijgedrag. Op dat traject gebeuren volgens de politie per maand 35 ongelukken.

Afleiding in het verkeer en bumperkleven zijn de belangrijkste oorzaken van de ongevallen. In 30 procent van de gevallen is er een vrachtwagen bij betrokken.



De politie gaat vooral letten op automobilisten die met andere dingen bezig zijn tijdens het autorijden. "Jaknikkers, die steeds naar hun mobieltje op schoot kijken, halen we van de weg!'', aldus de politie. Het CBS meldde vrijdag al dat zo'n 12 procent van de automobilisten tijdens het rijden wel eens een appje stuurt.



Behalve het aanspreken van de automobilisten zullen agenten waar nodig een boete opleggen. Voor bumperkleven kan die oplopen tot 600 euro. Een boete voor niet-handsfree bellen kost 230 euro.