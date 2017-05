De moerasdraak bijt: gedeputeerde moet springen voor droge voeten

SINT-MICHIELSGESTEL - Henri Swinkels maakt een klein sprongetje om zijn schoenen droog te houden. De Brabantse cultuurgedputeerde heeft net een emmer water leeggeschonken in een kunstwerk. Door dat water kantelt het werk en stroomt er water uit. Het ís de bedoeling maar het moment waarop het gebeurt, blijft een verrassing.

Een vorig jaar uitgestelde expositie 'Moerasdraak' in het natuurgebied Bossche Broek is donderdag van start gegaan. Tien kunstenaars hebben negen werken gemaakt voor in het Bossche Broek. Wie ze allemaal wil zien, heeft een wandeling van zo'n zeven kilometer voor de boeg. In het natuurschoon van deze omgeving hoeft dat geen straf te zijn. Een van de kunstwerken is een insectenhotel.



Lijdt de natuur eronder?

De tentoonstelling hoort bij een reeks landkunsttentoonstellingen van het BKKC (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur). Vorig jaar was het plan de kunstwerken wat dichter bij de stadswallen van Den Bosch te plaatsen, in het noordelijke deel van de Bossche Broek. Daar kwam protest tegen, uit angst dat de natuur er onder zou lijden. Ongeveer in dezelfde tijd werd ook een plan afgeblazen van het waterschap om in dat gebied tijdelijk een groot lichtkunstwerk neer te zetten van Daan Roosegaarde.



De kunstenaars hebben hun werken nu verplaatst naar het zuidelijk deel van de Bossche Broek. Een aantal heeft voor de nieuwe plek nieuwe kunstwerken gemaakt. Inspiratie haalden ze uit de natuur, de waterrijke omgeving en het gegeven dat dit gebied ooit deel uitmaakte van de Zuidelijke Waterlinie, de lijn van verdedigingswerken die door Brabant loopt van Grave tot aan Bergen op Zoom.



Rondspetteren

De metalen zeshoek waar gedeputeerde Swinkels bijna een stel natte schoenen aan overhield, is zo'n kunstwerk. Als het regent, is er geen emmer nodig. Dan stroomt er telkens nieuw water in het werk waardoor het steeds weer kantelt en dus steeds weer water in het rond spettert. De gedachte aan een fort dat er mooi uitziet maar dat op onverwachte momenten kan bijten, ligt voor de hand.





Op hetzelfde groene weitje - waar naar verluidt in vervlogen tijden de poep uit de beerputten van Den Bosch werd gedumpt - staat nog een ander kunstwerk. Het is het insectenhotel van Martijn van Dalen. Hij heeft er aan gewerkt met kinderen en asielzoekers, in de hoop dat het werk vanzelf een bijenvolk aan gaat trekken. Mocht dat niet gebeuren dan gaat Van Dalen er zelf een bijenvolk naar toe verhuizen.De negen kunstwerken staan in de omgeving van De Haanwijk, een landgoed van Het Brabants Landschap. Voor de meeste Brabanders ligt het gebied wat uit het zicht maar het is een bijzonder plekje om eens rond te kijken.