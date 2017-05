Jonge autodief (16) rijdt rond in gestolen BMW

HELMOND - De politie heeft vrijdagochtend een wel heel jonge autodief aangehouden in Helmond. De 16-jarige jongen uit Nijmegen reed rond in een auto die eerder in de nacht gestolen was in Oss.

De vermoedelijke autodief werd om half zeven op het Oostende in Helmond aangehouden. Agenten zagen hem rondrijden in de gestolen BMW.



Hij probeerde nog te vluchten voor de agenten en rende ervandoor. Dankzij een oplettende buurtbewoner kon hij alsnog worden opgepakt.