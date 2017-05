Prostituees dachten dat ze een klant hadden, maar de politie wilden weten of ze het vrijwillig doen

TILBURG - Zes prostituees dachten dat ze geboekt waren door een klant, maar belandden woensdag in een kamer met medewerkers van de politie. De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Indentiteit en Mensenhandel (AVIM) van de politie probeert op deze manier illegale prostitutie en mensenhandel te bestrijden.

De politie had bij zes escortbureaus een vrouw geboekt en met ze afgesproken op een adres in Tilburg. Daar aangekomen bleek er geen klant op ze te wachten, maar medewerkers van de AVIM. Zij gingen in gesprek met de prostituees en wilden weten of dat ze niet gedwongen waren dit werk te doen.



Mensenhandel

Terwijl de escortdames in gesprek waren, checkte de AVIM of de vergunning van hun escortbureau in orde was. Eén prostituee moest mee naar het bureau voor verder verhoor. Zij bood zich namelijk illegaal aan als escortdame. De AVIM onderzoekt of zij slachtoffer van mensenhandel is.



Om illegale mensenhandel op te sporen doen politiemensen zich vaker voor als klanten. Al in 2004 werd deze methode ingezet door de politie in Eindhoven. Het korps in Zuidoost-Brabant was toen een van de twee regio’s in het land waar als proef deze nieuwe methode werd gebruikt.Dat had toen al succes want van de twaalf prostituees die dertien jaar geleden kwamen opdagen bleken er zes illegaal in Nederland te zijn. Toen was er wel een discussie over de vraag of er sprake was van uitlokking, maar dat bleek wettelijk niet zo te zijn omdat de politiemensen niet om buitenlandse vrouwen had gevraagd.