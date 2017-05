Wie wil voetballen, moet ook af en toe meehelpen: verplicht vrijwilligerswerk?

EINDHOVEN - Wie runt de bar en wie fluit de F'jes? Veel amateursportclubs hebben moeite om vrijwilligers te werven, ook in Brabant is het een schrijnend probleem. Nu het einde van het seizoen voor veel clubs in zicht is, moeten ze nadenken over de inzet volgend jaar. Sommige clubs verplichten leden en hun ouders om vrijwilligerswerk te doen.

RKVV Tongelre luidde begin deze maand de noodklok. Voorzitter Maikel Zwegers dreigde met opheffing. De noodkreet leverde nieuwe aanmeldingen op.



Tactiek van Bladella

Is dreigen de enige manier? Nee, zo blijkt. Neem Bladella, die voetbalvereniging maakte twee jaar geleden vrijwilligerswerk verplicht voor elk lid. De club is nu kerngezond. Maar het beleid wekte ook weerstand. Vorig jaar schorste de vereniging vier jeugdspelertjes omdat ze niet genoeg loten hadden verkocht.



Na de rel stroomden de mails bij de club binnen. Veel mensen waren boos. Maar volgens secretaris Jac van der Aa mailden ook zeker tweehonderd verenigingen uit heel het land dat ze begrip hadden voor de beslissing. Bijvoorbeeld SDO uit Lage Mierde, EFC uit Eersel en zelfs de aloude rivaal Reusel Sport spraken hun steun uit.



"We kregen mails uit het hele land", zegt Anton Kolen van de vrijwilligersclub van Bladella. "Ook van clubs waar wij nog nooit van gehoord hebben. En ook niet alleen voetbalclubs. Heel veel verenigingen hebben hetzelfde probleem."



'Vrijwilligerswerk kun je niet verplichten'

NOC*NSF herkent het beeld dat veel sportverenigingen een vrijwilligerstekort hebben. Maar leden of ouders van leden verplichten om vrijwilligerswerk te doen vindt Erik Lenselink, manager sportontwikkeling bij NOC*NSF, geen goed idee. "Dat kan ook helemaal niet: het heet niet voor niks vrijwilligerswerk, dat kun je niet verplicht stellen", Bovendien werkt dat volgens hem averechts. "Je moet mensen juist positief benaderen. Als je tegen mensen zegt dat ze jouw werk voor je moeten oplossen, dat werkt niet."



Met allerlei campagnes en projecten probeert de sportkoepel clubs bij te staan en tips te geven over hoe je wel vrijwilligers kunt werven. "We hebben een aanpak: 'Meer vrijwilligers in kortere tijd'. Daar word je als club in stappen doorheen geleid. En dat begint ermee goed te kijken wat je aan vacatures hebt en dan mensen actief benaderen. En dat werkt eigenlijk altijd. Als je mensen persoonlijk benadert, zeggen ze eigenlijk nooit nee."



Plannen na het pensioen

Bij Bladella onderschrijven ze dat ook. Ze hebben een actieve club gepensioneerden die ervoor zorgen dat het clubgebouw en terrein er spic en span bij liggen. Anton Kolen: "Als we er ergens een tekort aan vrijwilligers dreigt dan gaan we kijken: mensen die zo tegen de 66 lopen en regelmatig komen kijken bij het Eerste spreken we dan aan. Zo van: 'Heb je al plannen na je pensioen?'"



Dat werkt: zo'n twintig mensen komen iedere maandagochtend bij elkaar om onderhoud te plegen. "En het is heel gezellig", zegt Kolen. "'s Ochtends een paar uur werken en om elf uur koffie drinken. En met zo'n grote groep is er altijd wel iemand jarig. Dus altijd iets lekkers bij de koffie!"