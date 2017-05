Klimtalent Sam Oomen (21) laat zich zien in Amerika, 'Hij kan een echte ster worden'

TILBURG - Terwijl Tom Dumoulin in het roze rijdt in de Giro d'Italia, maakt ploeggenoot Sam Oomen indruk in de Tour of California. De 21-jarige Tilburger staat er goed voor in het algemeen klassement en liet zich in de nacht van donderdag op vrijdag zien in de koninginnenrit.

Oomen staat na vijf etappes zevende in het algemeen klassement van de Tour of California, een plaats hoger dan Robert Gesink. De achterstand op klassementsleider Rafal Majka is een minuut en veertien seconden. In de nacht van vrijdag op zaterdag eindigde hij als zesde in de koninginnenrit, op twintig seconden van winnaar Andrew Talansky.



Na afloop van de rit was Oomen vol lof over zijn ploeggenoten. "Het team was de hele dag om me heen, ze zorgen ervoor dat ik veilig zat." Op de steile slotklim was het tempo hoog. "Ik koos ervoor om te volgen en mezelf niet op te blazen. Helaas verloor op het einde contact met de eerste vier jongens. Maar ik denk dat ik blij ben met het resultaat."



De goede prestaties in de Amerikaanse rittenkoers komen niet uit het niets. Oomen maakt als jonge wielrenner indruk met goede resultaten. Vorig jaar won hij het eind- en jongerenklassement in de Ronde van de Ain, in zijn eerste jaar als prof.Dit jaar was hij de beste Nederlander in de Ronde van Baskenland, die rittenkoers eindigde hij als negentiende in het eindklassement. Met een veertiende plaats in het eindklassement van Parijs-Nice was hij ook de hoogst geklasseerde Nederlander in de Koers naar de Zon.'Toekomstig Tour de France-winnaar' Sam Oomen grootste talent 2016Gearriveerde renners en wielerjournalisten volgen de prestaties van Oomen op de voet. Thijs Zonneveld noemde hem in 2015 'één van de grootste klimtalenten van Nederland'. Vorig jaar won hij tijdens het Nationaal Wielergala de Gerrie Knetemann Trofee, de prijs voor het grootste talent van het jaar.Robert Gesink noemde de naam van Oomen toen hij eerder dit jaar door het Britse wielermagazine Cycling weekly gevraagd werd naar het grootste aankomende talent in het wielrennen. "Hij is een kleine, magere jongen. Maar hij heeft echt een grote motor. Als hij nog wat verbeterd en naar ons team komt zie ik hem een echte ster worden."