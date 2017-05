Peter Bosz volgt Phillip Cocu op als beste trainer, jeugdopleiding PSV afgetroefd door Ajax

ZWOLLE - Peter Bosz is uitgeroepen tot beste coach van het seizoen 2016/2017. Met die uitverkiezing is hij de opvolger van Phillip Cocu. De trainer van PSV zat dit jaar niet bij de genomineerden. De jeugdopleiding van PSV was wel genomineerd, maar de prijs voor beste jeugdopleiding ging naar Ajax.

Tijdens het drukbezochte Trainerscongres in Zwolle werden de Rinus Michels Awards uitgereikt. De achttien hoofdtrainers in de eredivisie kozen Bosz als beste hoofdtrainer. Naast Bosz, die met Ajax tweede werd in de eredivisie en komende woensdag met zijn ploeg in de finale van de Europa League staat, waren ook Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord), Erik ten Hag (FC Utrecht), Henk Fraser (Vitesse) en Mitchell van der Gaag (Excelsior) genomineerd.



Naast beste trainer heeft Ajax ook de beste jeugdopleiding van het seizoen 2016/2017. De Amsterdammers werden verkozen boven PSV, Feyenoord en AZ.



Geen prijs voor Peter van den Berg

RKC-trainer Peter van den Berg was samen met Maurice Steijn (VVV) en Ron Elsen (MVV) genomineerd voor Beste Coach Jupiler League. De prijs ging naar Steijn, de voormalig speler van NAC werd dit jaar kampioen met de club uit Venlo.



De ruim 1300 trainers op het Trainerscongres kozen Jan van Raalte van SC Genemuiden tot beste amateurtrainer van het jaar. Excelsior Maassluis mag het logo van de Rinus Michels Award een jaar lang gebruiken. De club kreeg de stimuleringsprijs vanwege het gevoerde jeugdbeleid. Co Adriaanse kreeg de Oeuvreprijs.