Johan Vlemmix zit vast in een kippenhok, om kinderprostitutie tegen te gaan

HILVERSUM - Eindhovense ‘filantroop’ Johan Vlemmix heeft zich vrijdag 12 uur lang opgesloten in een kippenhok van één bij twee meter. Hij doet dit om aandacht te trekken, maar ook om geld in te zamelen voor Free A Girl, een organisatie die wereldwijde kinderprostitutie tegengaat.

Hij hoopt met deze actie 2.500 euro op te halen voor Free A Girl. Tot dusver lijkt dat iets te hoog gegrepen, hij blijft nu op 95 euro steken. De Eindhovenaar is overdonderd door de krampachtige sfeer van zijn tijdelijke onderkomen. “In zo’n hok zitten die meisjes in India, hè”, vertelt Vlemmix vanuit Hilversum. “Dit voelt al best een beetje raar.”



Vlemmix legt uit dat het in India er wel net wat anders aan toe gaat. “Ik mag er straks om 11 uur uit, maar zij mogen er alleen uit om gedwongen seks te hebben met iemand. Dat lijkt me echt erg.”Ruim een maand geleden had Vlemmix een vergelijkbare actie. Toen deed hij een gooi naar het wereldrecord rondjes draaien in het reuzenrad om geld in te zamelen voor MS-patiënt Anita. Na 58 uur brak hij het record, maar het leverde nauwelijks geld op. Anita had 80.000 euro nodig voor haar behandeling.