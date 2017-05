Veel schade bij botsing met auto's en busje in Gilze

GILZE - Twee auto's en een busje hebben vrijdagmiddag flink wat schade opgelopen bij een botsing in Gilze. Hoewel de schade aan de drie voertuigen groot is, raakte niemand bij het ongeluk gewond.

Twee auto's botsten even na twee uur op elkaar op de Langenbergseweg (N260) in Gilze. Een van de auto's kwam tegen een busje van Enexis tot stilstand. Dat busje stond in de berm geparkeerd vanwege werkzaamheden.



Op foto's is te zien dat de voorkant van de blauwe Hyundai volledig in elkaar gedeukt is. Ook het busje heeft veel schade aan de voorkant.



De andere auto kwam een stuk verder tot stilstand. Daar is het linker los gekomen door de klap. Alle betrokkenen zijn nagekeken door, maar niemand raakte gewond