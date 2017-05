De achterdeur is altijd open in de veiligste gemeente van Brabant... of toch niet?

SINT ANTHONIS - De gemeente Sint Anthonis staat op de één na laatste plek op de AD Misdaadmeter. Positief dus, want daarmee is het de veiligste gemeente van Brabant. Reden voor onze verslaggever om te testen of de mensen zich ook echt veilig voelen en de achterdeuren nog open staan.

Woninginbraken waren er maar twaalf in 2016, ruim de helft minder dan een jaar eerder. Overvallen en straatroven komen er niet voor. Het is op wat vernielingen na een rustige gemeente. De cijfers bevestigen het gevoel van de inwoners van Sint Anthonis.



De eerste poging om 'binnen te sluipen' lukt meteen. De achterdeur is open en onze verslaggever staat zo in de woonkamer waar een ouder echtpaar televisie aan het kijken is. Geschrokken is mevrouw niet: ''Ik dacht: het is een onbekende gast die hier eventjes wil kijken.''



Een paar huizen verderop gaat de achterdeur ook open. Via een opslaghok staat onze verslaggever ineens in de keuken oog in oog met de heer des huizes. ''Er komen wel meer mensen achterom'', zegt hij ongeschrokken.



Wantrouwen

Maar er blijft ook een deur gesloten. Een alleenstaande vrouw heeft heel verstandig alle deuren op slot. ''Ik ben maar alleen. Mijn kinderen zijn getrouwd en mijn man is dood'', vertelt de vrouw. ''Nou hebben ze laatst al een vrouw overvallen hier en dat wil ik niet. Dan durf ik hier niet meer alleen te blijven zitten."



En een gezond portie wantrouwen komen we ook tegen. ''Hoe weet ik nou dat jij van Omroep Brabant bent?'', vraagt een ietwat geschrokken vrouw. ''Ik heb eigenlijk altijd de achterdeur open.'' En dat gaat na vandaag niet veranderen vertelt ze. Tot vandaag heeft ze dan ook nog nooit vreemde mensen in huis gehad.