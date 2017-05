Na teleurstellend seizoen levert trainer Ricardo Moniz zijn contract in bij FC Eindhoven

EINDHOVEN - Ricardo Moniz heeft vrijdagmiddag het clubbestuur van FC Eindhoven laten weten dat hij zijn contract per 30 juni inlevert. Hij had een contract tot de zomer van 2018.

De club uit de Jupiler League stelde Moniz ruim een jaar geleden aan als nieuwe hoofdtrainer, hij tekende toen een contract voor twee seizoenen. Na het teleurstellend verlopen seizoen heeft Moniz er nu voor gekozen zijn contract in te leveren.



De 51-jarige Moniz was onder meer trainer bij Feyenoord, Tottenham Hotspur, Hamburger SV en Red Bull Salzburg. In 2010 wist hij met HSV door te dringen tot de halve finale van de Europa League en in het seizoen 2011-2012 werd hij met Red Bull Salzburg landskampioen en bekerwinnaar. Zijn laatste klus als trainer voor zijn komst bij FC Eindhoven was het Engelse Notts County.